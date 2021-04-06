Катунь24: Прокуратура назвала виновных в возгорании школьного автобуса в Алтайском крае

Во время проверки были обнаружены нарушения со стороны ГИБДД и администрации школы.

Фото: Инцидент Барнаул

Оказалось, что сотрудники районной ГИБДД ненадлежащим образом выполняли требования о техосмотре школьного транспорта. При подробном изучении документов обнаружилось, что последняя проверка автомобиля прошла ещё в августе 2019 года. Также у ГИБДД отсутствовали сведения о получении полисов ОСАГО на транспортные средства образовательных учреждений, сообщает прокуратура Алтайского края.

Кроме того, выяснилось, что в МБОУ «Целинная СОШ №1» предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей проводились не во всех случаях выхода автобусов на школьный маршрут.

По результатам проверки внесено представление начальнику МО МВД России «Целинный», а также возбуждено дело об административном правонарушении МБОУ «Целинная СОШ №1».

Напомним, инцидент произошел 4 марта 2021 года. Школьный автобус загорелся на трассе во время движения по маршруту с. Целинное — с. Верх-Марушка. Находившиеся внутри школьники не пострадали.

Катунь24