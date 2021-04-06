Катунь24: Пункты вакцинации от COVID-19 появились во всех районах Алтайского края

На сегодняшний день прививки от коронавируса ставят в 85 медорганизациях. Также в районах работают передвижные пункты для вакцинации жителей удаленных сёл муниципалитетов.

Фото: Минздрав Алтайского края

Сегодня в прививочной кампании участвуют 85 медицинских организаций. Сейчас в Алтайском крае нет муниципальных образований, где не организованы прививочные пункты. При этом каждая районная больница старается увеличить их количество и приблизить вакцинацию к жителям региона. Например, в Троицком районе бригады медработников выезжают в удаленные села. Уже прошла вакцинация в населенных пунктах Гордеевский, Степное, Загайново, Лесной. 1 апреля 2021 года медицинские работники по договоренности с руководителем маслосырзавода филиала ГК «Киприно» провели вакцинацию работников предприятия.

Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в Алтайском крае стартовала в январе. За этот период в регион поступило 124 тыс. доз вакцины, сообщает Минздрав Алтайского края.

Сегодня в регионе прививаются 96 309 человек, при этом 67 644 полностью привиты, ежедневно количество прививающихся увеличивается более чем на 3 тыс. человек. Для того чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции и сформировать необходимую иммунную прослойку, необходимо привить чуть более миллиона взрослых жителей Алтайского края.

Катунь24