Катунь24: Перехохочи всех: россиянин стал победителем первого в истории чемпионата мира по смеху

Соревнования прошли в онлайн-режиме 1 апреля 2021 года – во Всемирный день смеха.

Фото: vk.com/mitya_efimov

«Отсмеяться» за честь своей страны собрались «спортсмены» более чем из 20 стран. За 4 часа состязаний участникам нужно было продемонстрировать разные виды смеха: приветственный, хрюкающий, смех над собой, смех спиной и другие. Главный критерий – веселость и заразительность. В финале нужно было продемонстрировать смех чемпиона мира.

Победителем первого в истории «смеющегося» чемпионата мира стал российский смехотерапевт Дмитрий Ефимов. Он уже много лет практикует и ведёт йогу смеха, помогая людям укрепить здоровье и избавиться от стресса. Однако сам начал заниматься этим отнюдь не от весёлой жизни.

«Однажды меня забрали со срывом на нервной почве в больницу, мне было 39 лет, прописали антидепрессанты. Я нашел выход из ситуации: полетел в Индию, прошел семинар у основателя йоги смеха Мадана Катарьи и занялся смехотерапией», – рассказал Дмитрий Ефимов в интервью РЕН ТВ.

Кроме того, чемпион мира по смеху помогает людям в реабилитации после коронавируса, поскольку смех – один из видов дыхательной гимнастики.

На чемпионат представитель России шёл с желанием «развеять миф, что русские не могут смеяться, и показать всему миру, что мы те ещё хохотуны». Победитель получил Золотую чашу веселья, «вручаемую участнику, который лучше всех разделяет радость через смех», рассказали на официальной странице чемпионата в Facebook.

Катунь24