Катунь24: Почти 2 млн рублей направят на ремонт детского сада в селе Алтайского края

В детском саду «Колокольчик» Родинского района сделают капитальный ремонт. На это в рамках краевой адресной инвестиционной программы направят 1,8 миллионов рублей.

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Ремонт позволит не только обновить здание, но и организовать 18 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Строители заменят полы, окна, двери, системы водоснабжения и отопления, выполнят внутренний косметический ремонт.

«Когда родители приводят ребенка в детский сад, они в первую очередь обращают внимание на его оформление и условия, которые созданы в группах. Ведь именно здесь дети проводят большую часть времени — играют, занимаются, развиваются. После проведения ремонтных работ в группе наши малыши получат возможность расти и развиваться в новых комфортных условиях. Им будет уютно и тепло здесь, а каждый день будет наполнен новыми знаниями и радостным смехом», — подчеркнула заведующая детским садом Валентина Шило.

Катунь24