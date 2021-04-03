Катунь24: Полицейские задержали барнаульца, ограбившего ломбарды и магазины на 100 тысяч рублей

В полицию поступило несколько заявлений от представителей магазинов электроники и бытовой техники о кражах товара.

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По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, днём 1 апреля 2021 года с витрин магазинов были похищены системный блок и наушники. Также в правоохранительные органы обратились сотрудники ломбарда и продуктовых магазинов с сообщением, что неизвестный мужчина похитил ювелирные изделия и спиртные напитки.

Личность подозреваемого установили оперативно: им оказался 35-летний житель Барнаула без постоянного места работы. Кроме того, сотрудники уголовного розыска установили причастность фигуранта к пяти преступлениям, среди которых две кражи, совершенные в магазинах электронной и бытовой техники, и 3 грабежа в ломбарде и продуктовых отделах. Предметами преступного посягательства становились золотые украшения (серьги и кольцо с гранатом), системный блок, наушники, продукты питания — в основном это спиртные напитки. Похищенное подозреваемый продавал, а полученные денежные средства тратил на собственные нужды. Приблизительная стоимость причиненного ущерба составила почти 100 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статья УК РФ «Грабеж» и «Кража». Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Катунь24