Катунь24: Первый «чистый четверг» прошёл в Барнауле

Сегодня, 1 апреля, во всех районах Барнаула открыли месячник весенней санитарной очистки. На территории города ворошили снег, очищали опоры освещения и ограждения от объявлений, вели сбор вытаявшего мусора.

Фото: официальный сайт Барнаула

В общей сложности в работах приняли участие более 3,7 тысячи человек, задействовано 50 единиц техники, сообщает администрация Барнаула.

Начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елена Королева рассказала, что «чистые четверги» будут проходить еженедельно, всего запланировано 5 таких дней. Месячник весенней санитарной очистки продлится до конца апреля. В акциях примут участие жители, студенты, управляющие компании и ТСЖ, учреждения образования и здравоохранения, промышленные и торговые предприятия. Общегородской субботник запланирован на 23 апреля.

Одна из крупных акций по ворошению снега прошла в Центральном районе Барнаула. На территорию сквера на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской вышли волонтеры, представители районной администрации, МУП «Благоустройство и озеленение» Барнаула – всего около 40 человек. Участники акции ворошили снег на детской площадке, с помощью двух единиц техники – малогабаритного погрузчика и самосвала – снег собирали и вывозили.

Катунь24