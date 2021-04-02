Катунь24: Первоклассников будут зачислять в школу по новым правилам

С 1 апреля 2021 года у некоторых детей появилось преимущество при зачислении в школу.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Первоклассников будут зачислять в школу по новым правилам

Если у ребенка есть старшие братья или сестры, будущего первоклассника могут зачислить в то же учреждение. Одно из главных условий – общее место жительства.

Преимущество при зачислении будут иметь также дети военных, сотрудников МВД, ФСБ, УФСИН и службы судебных приставов. Заявления на прием в школу принимаются на портале «Госуслуги». Кроме того, их можно лично передать в образовательную организацию, отправить на электронную почту или заказным письмом. В новом учебном году прием в школу пройдет в два этапа.

«Родители подают заявление для зачисления с 1 апреля по 30 июня. После этого директора образовательных организаций в течение трех рабочих дней издают приказ о зачислении детей. Следующий прием идет с 6 июля на зачисление по территориям, не относящимся к образовательной организации», – пояснила Юлия Байер, заместитель начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур краевого Министерства образования и науки.

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