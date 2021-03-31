Катунь24: Пьяный сибиряк убил жену после беседы с полицейскими

В Новосибирской области правоохранители доставили жителя Бердска в участок из-за семейного конфликта, там с ним провели профилактическую беседу и отпустили домой. Вернувшись домой, он убил жену и порезал своего отца.

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В полицию обратилась женщина, которая сообщила о семейном конфликте. В квартиру, где она проживала с супругом, прибыл наряд полиции. Пьяного мужа доставили в отделение.

После профилактической беседы с правоохранителями задержанного отпустили домой. Через некоторое время 39-летний мужчина сам позвонил в ведомство и сообщил, что он убил свою жену.

Полицейские вернулись в дом и обнаружили в квартире труп 29-летней женщины и раненого 60-летнего отца. Пожилого мужчину доставили в больницу с рваной раной на лице.

Подозреваемый мужчина сейчас находится под стражей, сообщает региональное управление МВД.

Катунь24