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Катунь24: Президент России подписал указ о весеннем призыве в армию

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Президент России подписал указ о весеннем призыве в армию30 марта 2021, 11:22

Документ опубликован 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: pixabay.com

Призывная кампания в России начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. В это время планируется призвать на срочную службу в армию более 134 тыс. граждан России. Отметим, что весной прошлого года в Вооруженные силы России были призваны 135 тысяч человек.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек», – говорится в тексте документа.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Срочная служба в России длится 12 месяцев. 

Катунь24

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