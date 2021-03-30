Катунь24: Пользователи рассказали о самых стыдных сообщениях, отправленных по ошибке

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Пользователи рассказали о самых стыдных сообщениях, отправленных по ошибке29 марта 2021, 17:55

Издание Daily Mail опубликовало рассказы интернет-пользователей о том, какие самые стыдные сообщения и электронные письма они отправляли по ошибке.

Фото: pixabay.com

Одна женщина разослала коллегам снимок своего новорожденного ребенка, а после обнаружила на заднем плане себя с раздвинутыми доктором ногами.

«Пару лет назад я написала своему психотерапевту письмо о том, что меня тянет к женщинам. Вот только я по ошибке отправила его мужу», — рассказала другая пользовательница.

Один из мужчин рассказал, что как-то отправил признание в любви начальнику вместо своей девушки.

Другой автор как-то утром решил в шутку поделиться с другом подробностями своего похода в туалет, но разослал письмо всем контактам с таким же именем. Среди получателей оказался и мужчина, у которого он несколько лет назад брал интервью.

Катунь24