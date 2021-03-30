Катунь24: Полиция задержала жителя Алейска, обокравшего оптовую базу

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Полиция задержала жителя Алейска, обокравшего оптовую базу29 марта 2021, 14:52

На украденные деньги похититель приобрел себе автомобиль ВАЗ-2110.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Пропажу денег обнаружила хозяйка базы: вором оказался 22-летний житель Алейска. Сотрудники полиции выяснили, что обвиняемый часто бывал на базе в гостях у друга. Там он увидел, как владелица пересчитывает крупную сумму денег и кладет их в кассу. После, воспользовавшись отсутствием работников, молодой человек и украл деньги.

На украденные деньги злоумышленник приобрел себе машину ВАЗ-2110, остальное он потратил на личные нужды. В ходе осмотра места жительства у подозреваемого были изъяты дорогостоящие ноутбук, видеокамера и автомобиль. По предварительным данным регионального МВД, ущерб составил почти полмиллиона рублей.

Жителю Алейска предъявлено обвинение по статье «Кража», сейчас он дает признательные показания.

Катунь24