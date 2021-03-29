Катунь24: Пожар произошёл в производственном здании в Барнауле

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Пожар произошёл в производственном здании в Барнауле28 марта 2021, 09:32

Возгорание произошло 27 марта в двухэтажном нежилом здании по ул. Автотранспортная, 55, сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Фото: «Инцидент Барнаул»

На момент прибытия пожарных из окон второго этажа здания шёл густой чёрный дым. Существовала угроза дальнейшего распространения огня.

«Для бесперебойной подачи воды на тушение использовался пожарный гидрант, также проложена магистральная линия, на борьбу с огнем были поданы три многофункциональных ствола большой мощности», — рассказывают в МЧС.

Очагом возгорания оказалась горящая мебель. В результате пожара никто не пострадал. Площадь пожара составила около 15 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Катунь24