ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Повышенную индексацию пенсий предложили обеспечить за золотой знак ГТО

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Повышенную индексацию пенсий предложили обеспечить за золотой знак ГТО27 марта 2021, 19:33

С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

«Для того чтобы более широкие слои населения склонить к ГТО и здоровому образу жизни, нужно среди пенсионеров сделать индексацию пенсии повышенную дополнительную, если есть значок ГТО», — сказал он.

По его словам, свое предложение он уже озвучил министру спорта.

«Инициатива была услышана и поддержана», — отметил он.

Как уточнил Султан Хамзаев, это коснется тех, кто получил знак ГТО уже будучи пенсионером.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайская учительница забрала 2 млн подъемных денег и уволилась из школы

Мар 28, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar