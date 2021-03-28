Катунь24: Повышенную индексацию пенсий предложили обеспечить за золотой знак ГТО

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Повышенную индексацию пенсий предложили обеспечить за золотой знак ГТО27 марта 2021, 19:33

С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

«Для того чтобы более широкие слои населения склонить к ГТО и здоровому образу жизни, нужно среди пенсионеров сделать индексацию пенсии повышенную дополнительную, если есть значок ГТО», — сказал он.

По его словам, свое предложение он уже озвучил министру спорта.

«Инициатива была услышана и поддержана», — отметил он.

Как уточнил Султан Хамзаев, это коснется тех, кто получил знак ГТО уже будучи пенсионером.

Катунь24