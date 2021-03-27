Катунь24: Покупателям с детьми решили запретить продавать алкоголь

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Покупателям с детьми решили запретить продавать алкоголь26 марта 2021, 18:04
С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
Фото: pixabay.com
Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо, направленное главе Минпромторга Денису Мантурову.
Как отметила Ирина Волынец, россияне часто покупают в торговых точках алкоголь и сигареты в присутствии несовершеннолетних. Это может вызвать у детей интерес к продукции и перерасти в пристрастие к вредным привычкам, а также негативно повлиять на здоровье ребенка, считает она.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — говорится в обращении.