Катунь24: Потепление до +12 градусов придет в Алтайский край

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Потепление до +12 градусов придет в Алтайский край26 марта 2021, 17:33

По-настоящему весенняя погода ждет жителей региона завтра, 27 марта 2021 года.

Фото: pixabay.com

В этот день в Алтайском крае столбики термометров покажут +1…+6 гр., местами в предгорьях до +12 гр.

Местами по югу и западу небольшие осадки в виде дождя. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с.

В Барнауле преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман.

Температура воздуха составит +4…+6 гр.

Ветер южный, 3-8 м/с.

Катунь24