Катунь24: Предприниматель из Бийска запатентовал новую технологию деревянного зодчества

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Предприниматель из Бийска запатентовал новую технологию деревянного зодчества25 марта 2021, 22:00

Может ли дом из досок, скреплённых гвоздями, быть тёплым и надёжным? Строить инновационные дома из натуральных материалов в Арктике предлагает предприниматель из Бийска. Он запатентовал новую технологию деревянного зодчества. В чём её уникальность и отличие от других популярных способов домостроения? В этом разбирался корреспондент телеканала «Катунь 24» Глеб Полянский.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Предприниматель из Бийска запатентовал новую технологию деревянного зодчества

Автор идеи по образованию – океанолог. Работал на Каспии – занимался гидрометеорологическими изысканиями для морской нефтедобычи. Совершенно неожиданно для себя вдруг решил переехать на Алтай и создал деревообрабатывающее производство. Сейчас Виктор Ревякин – единственный в Сибири, кто делает термическую модификацию древесины и производит изделия из неё.

После просушивания средняя влажность древесины достигает максимум 6-7%. Но камерная сушка – только первый этап. Это способны сделать сотни компаний в России, а вот термическая обработка – задача посложнее.

В основном, компания Виктора Ревякина производит паркетную доску, но планы у изобретателя масштабнее. Он утверждает, что создал принципиально новую технологию деревянного домостроения. Конструктив стены не имеет аналогов в мире и уже защищён патентом на территории России и Казахстана.

По сути, стена состоит из двух видов досок: узкой и широкой, уложенных в таком порядке, что они формируют воздушные карманы и взаимно перекрывают друг друга, не допуская сквозного продувания. Это выгодно отличает технологию от профилированного или даже клеёного бруса. Стена не требует дополнительного утепления каменной ватой или другими видами утеплителей. Воздушные каналы служат также для скрытого монтажа электропроводки. Слои древесины в местах стыков промазывают герметиком, дополнительную жесткость обеспечивает крепление на гвозди.

Пока по данной технологии уже построено всего несколько домов в Новосибирске, Барнауле, Санкт-Петербурге и Казахстане. Виктор Ревякин занят поиском партнеров, обладающих мощными средствами производства для удовлетворения спроса. Также в планах зарегистрировать разработку за рубежом – это недёшево, поэтому без дополнительных инвестиций не обойтись. Если они появятся, возможно, в ближайшие годы новая технология завоюет рынок и позволит строить дома из природного материала даже в самых холодных уголках нашей страны.

Катунь24