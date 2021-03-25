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Алтайский край

Катунь24: Пробирающийся по огромным сугробам курьер впечатлил новосибирцев

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Пробирающийся по огромным сугробам курьер впечатлил новосибирцев24 марта 2021, 20:28

Житель Новосибирска запечатлел на видео доставщика еды, которому пришлось покорять снежную гору, чтобы выполнить заказ.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Видео с покоряющим сугроб курьером опубликовали в паблике «АСТ-54». Пользователи соцсетей похвалили героизм и упорство работника службы доставки, а также обратили внимание на плохое состояние дорог в Новосибирске, из-за которых курьеру и пришлось ползти по снегу. В противном случае ему бы пришлось идти через огромную лужу.

Также некоторые комментаторы отметили, что подобная работа – это тяжёлый труд, и призвали граждан оставлять доставщикам деньги на чай.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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