Катунь24: Пробирающийся по огромным сугробам курьер впечатлил новосибирцев

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Пробирающийся по огромным сугробам курьер впечатлил новосибирцев24 марта 2021, 20:28
Житель Новосибирска запечатлел на видео доставщика еды, которому пришлось покорять снежную гору, чтобы выполнить заказ.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Видео с покоряющим сугроб курьером опубликовали в паблике «АСТ-54». Пользователи соцсетей похвалили героизм и упорство работника службы доставки, а также обратили внимание на плохое состояние дорог в Новосибирске, из-за которых курьеру и пришлось ползти по снегу. В противном случае ему бы пришлось идти через огромную лужу.
Также некоторые комментаторы отметили, что подобная работа – это тяжёлый труд, и призвали граждан оставлять доставщикам деньги на чай.
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