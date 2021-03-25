ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Подборка смешных фото с домашними животными

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Подборка смешных фото с домашними животными24 марта 2021, 19:10

Животные бывают такими смешными и забавными, делая наш день ярким и веселым! Здесь собраны смешные фотографии братьев наших меньших, которые точно заставят вас улыбнуться.

Фото: Story-от-Poli

Показал, чей хозяин на самом деле.

Подборка смешных фото с домашними животными1

Очень даже удобненько!

Подборка смешных фото с домашними животными2

Страхует друга.

Подборка смешных фото с домашними животными3

Видимо, кот с работы пришёл уставшим…

Подборка смешных фото с домашними животными4

Как говорится, высоко сижу, далеко гляжу!

Подборка смешных фото с домашними животными5

Свой среди чужих или чужой среди своих…

Подборка смешных фото с домашними животными6

«Катюшу» так «Катюшу»!!!

Подборка смешных фото с домашними животными7

Весь в хозяина.

Подборка смешных фото с домашними животными8

Открыли коробку – выпустили злую тучку.

Подборка смешных фото с домашними животными9

Ну что, мы смогли поднять вам настроение? Ну вы хотя бы улыбнулись? 

Катунь24

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