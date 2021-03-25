Катунь24: Подборка смешных фото с домашними животными

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Подборка смешных фото с домашними животными24 марта 2021, 19:10
Животные бывают такими смешными и забавными, делая наш день ярким и веселым! Здесь собраны смешные фотографии братьев наших меньших, которые точно заставят вас улыбнуться.
Фото: Story-от-Poli
Показал, чей хозяин на самом деле.
Очень даже удобненько!
Страхует друга.
Видимо, кот с работы пришёл уставшим…
Как говорится, высоко сижу, далеко гляжу!
Свой среди чужих или чужой среди своих…
«Катюшу» так «Катюшу»!!!
Весь в хозяина.
Открыли коробку – выпустили злую тучку.
Ну что, мы смогли поднять вам настроение? Ну вы хотя бы улыбнулись?