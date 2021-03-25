Катунь24: Подборка смешных фото с домашними животными

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Подборка смешных фото с домашними животными24 марта 2021, 19:10

Животные бывают такими смешными и забавными, делая наш день ярким и веселым! Здесь собраны смешные фотографии братьев наших меньших, которые точно заставят вас улыбнуться.

Фото: Story-от-Poli

Показал, чей хозяин на самом деле.

Очень даже удобненько!

Страхует друга.

Видимо, кот с работы пришёл уставшим…

Как говорится, высоко сижу, далеко гляжу!

Свой среди чужих или чужой среди своих…

«Катюшу» так «Катюшу»!!!

Весь в хозяина.

Открыли коробку – выпустили злую тучку.

Ну что, мы смогли поднять вам настроение? Ну вы хотя бы улыбнулись?

Катунь24