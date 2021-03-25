Катунь24: Поезд насмерть сбил сибиряка в капюшоне и наушниках

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Поезд насмерть сбил сибиряка в капюшоне и наушниках24 марта 2021, 18:53

Инцидент произошёл днём во вторник, 23 марта 2021 года, в Новосибирской области.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО

На станции Искитим машинист поезда заметил идущего по железнодорожным путям мужчину. Пешеход никак не реагировал на звуковые сигналы локомотива и продолжал движение. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Полицейские установили, что он был в капюшоне и слушал музыку через наушники.

«Транспортные полицейские призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Помните, при подходе к железнодорожным путям необходимо выключать музыку и снимать наушники, а также объемные и ограничивающие обзор капюшоны. Хождение по путям и вдоль путей недопустимо!» — напомнили в УТ МВД России по СФО.

Катунь24