ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Предпринимательницу из Заринска обвиняют в хищении более 100 млн рублей

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Предпринимательницу из Заринска обвиняют в хищении более 100 млн рублей24 марта 2021, 17:17

55-летняя жительница Алтайского края обвиняется сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Присвоение», «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества», сообщает прокуратура Алтайского края.

Фото: pixabay.com

С 2009 года женщина возглавляла юридическое лицо, уполномоченное АО «Росагролизинг», и получала финансирование от сдачи в аренду сельскохозяйственной техники по договорам лизинга. При этом она присваивала часть денег арендаторов, похитив, таким образом, 23 млн рублей. Из-за этого закрылись 5 предприятий-сельхозпроизводителей, поскольку их технику и имущество арестовали якобы за неуплату аренды.

После расторжения договорных отношений между юридическим лицом, возглавляемым обвиняемой, и АО «Росагролизинг» на счета мошенницы продолжали поступать денежные средства от фермеров по договорам лизинга. Так, фирма не получила более 81 млн рублей. Часть похищенных средств обвиняемая легализовала через фиктивные переводы на счета подставных ИП.

Обвинительное заключение против мошенницы утвердила прокуратура Заринского района. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Барнаула.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Алтайского края чуть не убил 13-летнего сына

Мар 25, 2021
Алтайский край

Горняк22: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае на 25 марта

Мар 25, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Год назад Путин впервые обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: Александр Карлин попал под санкции Украины

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае 24 марта закрыли две трассы из-за непогоды

Мар 25, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае из-за непогоды закрыли трассу Барнаул-Рубцовск

Мар 25, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar