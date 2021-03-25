Катунь24: Предпринимательницу из Заринска обвиняют в хищении более 100 млн рублей

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Предпринимательницу из Заринска обвиняют в хищении более 100 млн рублей24 марта 2021, 17:17

55-летняя жительница Алтайского края обвиняется сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Присвоение», «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества», сообщает прокуратура Алтайского края.

Фото: pixabay.com

С 2009 года женщина возглавляла юридическое лицо, уполномоченное АО «Росагролизинг», и получала финансирование от сдачи в аренду сельскохозяйственной техники по договорам лизинга. При этом она присваивала часть денег арендаторов, похитив, таким образом, 23 млн рублей. Из-за этого закрылись 5 предприятий-сельхозпроизводителей, поскольку их технику и имущество арестовали якобы за неуплату аренды.

После расторжения договорных отношений между юридическим лицом, возглавляемым обвиняемой, и АО «Росагролизинг» на счета мошенницы продолжали поступать денежные средства от фермеров по договорам лизинга. Так, фирма не получила более 81 млн рублей. Часть похищенных средств обвиняемая легализовала через фиктивные переводы на счета подставных ИП.

Обвинительное заключение против мошенницы утвердила прокуратура Заринского района. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Барнаула.

Катунь24