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Алтайский край

Катунь24: Пенсионеры из Рубцовска стали жертвами обмана при покупке криптовалюты

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Пенсионеры из Рубцовска стали жертвами обмана при покупке криптовалюты23 марта 2021, 15:34

Пострадавшие обратились в полицию.

Фото: pixabay.com

64-летний мужчина на сайте увидел рекламу о дополнительном заработке и ввел в поле для связи свой номер телефона. Ему вскоре позвонил неизвестный мужчина и представился менеджером интернет-биржи. Он убедил рубцовчанина, что в интернете зарабатывают миллионы людей и подобный доход очень прост и безопасен.

Целый месяц мужчина переводил деньги через домашний компьютер в ожидании обещанной многократной прибыли. Курс начал расти, и электронные денежные средства рубцовчанина с каждым днем приумножались, но обналичить эту сумму он не мог. Выяснилось, что мужчине необходимо было оплатить комиссию и выполнить еще ряд дополнительных условий. В результате сумма перечисленных средств составила 398 тысяч рублей.

Таким же способом неизвестные обманули и 60-летнюю рубцовчанку, которая перешла по ссылке в мессенджере для приобретения криптовалюты и перевела 4500 рублей на неизвестный банковский счет.

В результате потерпевшие так и не дождались прибыли и обратились в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Катунь24

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