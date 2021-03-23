Катунь24: Почти 200 российских туроператоров предлагают отдых в Алтайском крае по программе туристического кешбэка

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Почти 200 российских туроператоров предлагают отдых в Алтайском крае по программе туристического кешбэка22 марта 2021, 19:22

Об этом рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на аппаратном совещании правительства Алтайского края сегодня, 22 марта.

Фото: pixabay.com

Санатории и туроператоры региона активно участвуют в третьем этапе программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. От региона партнерами выступают 28 отелей, санаториев и туристических баз. Туры в Алтайский край предлагают 194 российских туроператора и 42 агрегатора услуг, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Программа туристического кешбэка началась 18 марта и продлится до 15 июня (со сроками завершения туров до 30 июня включительно). Продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, сумма возврата составит 20 % от их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Помимо того, деньги возвращаются только за поездки, которые были оплачены картой «Мир», количество покупок по одной карте не ограничено.

Евгений Дешевых отметил, что одни из самых популярных предложений в сфере туризма в Алтайском крае – отдых в санаториях региона, туры в период цветения маральника. Кроме того, часто отдыхающие посещают известные достопримечательности региона: особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь», Тавдинские пещеры, пасеки, маральники, гастрономические объекты, сплавы по Катуни и многое другое.

На совещании отметили, что вклад в продвижение отдыха на Алтае внесло участие делегации региона в международной туристической выставке MITT, прошедшей в Москве с 16 по 18 марта. Стенд Алтайского края высоко оценил лично руководитель Ростуризма Зарина Догузова, организаторы MITT (международная компания «Хайв Экспо Интернешнл»), а также представители делегаций других регионов и посетители выставки. Благодарность за качественную работу на выставке в качестве участника делегации выразил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Катунь24