Катунь24: Потенциально опасный астероид приближается к Земле

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Потенциально опасный астероид приближается к Земле22 марта 2021, 18:33

Примерно 21 марта мимо Земли должен был пролететь астероид 2001 FO32.

Фото: pixabay.com

Информация об этом появилась на сайте NASA.

Предполагалось, что он приблизится на расстояние в два миллиона километров. Астрономы утверждают, что угрозы столкновения с нашей планетой нет. Тем не менее такое расстояние от Земли считается близким, поэтому FO32 назвали потенциально опасным.

Диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров, уточнили в NASA.

Предположительно, в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году.

Катунь24