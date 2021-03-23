Катунь24: Потенциально опасный астероид приближается к Земле

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Потенциально опасный астероид приближается к Земле22 марта 2021, 18:33
Примерно 21 марта мимо Земли должен был пролететь астероид 2001 FO32.
Фото: pixabay.com
Информация об этом появилась на сайте NASA.
Предполагалось, что он приблизится на расстояние в два миллиона километров. Астрономы утверждают, что угрозы столкновения с нашей планетой нет. Тем не менее такое расстояние от Земли считается близким, поэтому FO32 назвали потенциально опасным.
Диаметр небесного тела варьируется от 440 до 680 метров, уточнили в NASA.
Предположительно, в следующий раз он пролетит мимо Земли только в 2052 году.