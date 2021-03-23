Катунь24: Прокурор Алтайского края ушёл в отставку

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Прокурор Алтайского края ушёл в отставку22 марта 2021, 13:57

Александр Руднев занимал этот пост с апреля 2019 года.

Фото: Прокуратура Алтайского края

Срок его полномочий должен был истечь в апреле 2024 года.

О причинах увольнения не сообщается.

По данным “Ъ-Сибирь”, прокурор написал заявление после расширенного заседания коллегии, посвященной итогам работы органов прокуратуры за 2020 год, которая состоялась 17 марта 2021 года в Москве.

Александр Руднев родился в 1974 году в селе Нижняя Каменка Алтайского района Алтайского края. В 1996 году окончил Алтайский государственный университет.

В органах прокуратуры служил с 1996 года.

Катунь24