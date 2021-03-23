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Катунь24: Подборка: самые сердитые котики интернета

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Подборка: самые сердитые котики интернета22 марта 2021, 11:42

Все знают знаменитую кошку Grumpy Cat, которая в свое время просто взорвала интернет и принесла своей хозяйке целое состояние. Мы нашли еще с десяток таких же недовольных, но от этого не менее очаровательных котиков!

Фото: Дневник Собачки Жу-Жу

Не все коты одобряют инициативы своих хозяев. Кто-то кусается, а кто-то делает такое выражение морды, что заставляет серьезно задумываться.

Подборка: самые сердитые котики интернета1

Подборка: самые сердитые котики интернета2

«А есть у вас другое лицо?

Нет, у меня только это, недовольное».

Подборка: самые сердитые котики интернета3

Если вы когда-нибудь захотите искупать своего кота, десять раз подумайте. Или намочите его и взгляните на его морду. Думаете, ему нравится эта затея? 

Подборка: самые сердитые котики интернета4

А это кот Альберт. Он живет в Америке, в штате Юта. Альберт – второй по популярности злобный кот в интернете. 

Подборка: самые сердитые котики интернета5

А этот взгляд кота говорит о многом: возможно, вы действительно делаете что-то не так и достойны того, чтобы вам сделали мощный кусь.

Подборка: самые сердитые котики интернета6

Ваш кот думает, что не вы его хозяин, а он ваш. Так что хорошо подумайте, прежде чем сделать что-то, что ему может не понравиться.

Подборка: самые сердитые котики интернета7

А это выражение морды говорит, что вам пора бежать и кот с вами не шутит. Несмотря на то, что вы видите полный рот кошачьих зубов, как можно не умиляться таким прелестным пушистиком?

Подборка: самые сердитые котики интернета8

Смотря на эти злобные мордашки, мы все равно находим их невероятно милыми. 

Катунь24

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