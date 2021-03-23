Катунь24: Подборка: самые сердитые котики интернета

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Подборка: самые сердитые котики интернета22 марта 2021, 11:42

Все знают знаменитую кошку Grumpy Cat, которая в свое время просто взорвала интернет и принесла своей хозяйке целое состояние. Мы нашли еще с десяток таких же недовольных, но от этого не менее очаровательных котиков!

Фото: Дневник Собачки Жу-Жу

Не все коты одобряют инициативы своих хозяев. Кто-то кусается, а кто-то делает такое выражение морды, что заставляет серьезно задумываться.

«А есть у вас другое лицо?

Нет, у меня только это, недовольное».

Если вы когда-нибудь захотите искупать своего кота, десять раз подумайте. Или намочите его и взгляните на его морду. Думаете, ему нравится эта затея?

А это кот Альберт. Он живет в Америке, в штате Юта. Альберт – второй по популярности злобный кот в интернете.

А этот взгляд кота говорит о многом: возможно, вы действительно делаете что-то не так и достойны того, чтобы вам сделали мощный кусь.

Ваш кот думает, что не вы его хозяин, а он ваш. Так что хорошо подумайте, прежде чем сделать что-то, что ему может не понравиться.

А это выражение морды говорит, что вам пора бежать и кот с вами не шутит. Несмотря на то, что вы видите полный рот кошачьих зубов, как можно не умиляться таким прелестным пушистиком?

Смотря на эти злобные мордашки, мы все равно находим их невероятно милыми.

Катунь24