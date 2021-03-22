Катунь24: Пусть всегда светит солнце: как в Алтайском крае проводят комплексную медицинскую реабилитацию детей с синдромом Дауна

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Пусть всегда светит солнце: как в Алтайском крае проводят комплексную медицинскую реабилитацию детей с синдромом Дауна21 марта 2021, 17:51

21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна, корреспондент телеканала «Катунь 24» рассказывает об организации «Солнечный круг» и о занятиях детей в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Пусть всегда светит солнце: как в Алтайском крае проводят комплексную медицинскую реабилитацию детей с синдромом Дауна

По статистике ООН, каждый 1000-й ребенок на планете появляется на свет с таким синдромом. В России ежегодно рождается около 2 тысяч детей с этой особенностью. Таких детей называют «Дети солнца» – за их открытость, улыбчивость и отзывчивость. Они отстают в развитии, но при своевременном начале коррекции состояния, они развиваются правильно и привыкают к социуму.

Мама 12-летней Вари Чаплыгиной, Марина Чаплыгина, возглавляет организацию «Солнечный круг», которая оказывает психологическую поддержку семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна и бесплатно проводит консультации по всем вопросам. В Алтайском крае сейчас около 200 «солнечных» детей, которым необходимы постоянные коррекция и развивающие занятия.

Комплексным медицинским восстановлением ребят с синдромом Дауна занимаются в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере. Там занятия с ними проводят психологи и логопеды, есть физиопроцедуры, иглорефлексотерапия и рефлексотерапия.

«В диспансере проводятся занятия с психологом и диагностика у медицинских психологов, занятия с логопедами и логопедическая коррекция у детей с психическими нарушениями. А также физиопроцедуры, иглорефлексотерапия, вообще рефлексотерапия», – отметил заместитель главного врача по медицинской части Алтайского краевого психоневрологического диспансера Виктор Ведяшкин.

Главное для правильного развития детей, рожденных с синдромом Дауна – своевременная коррекция. Чем раньше родители солнечного ребенка обратятся за комплексной помощью, тем большая вероятность, что никаких задержек в развитии у него не будет.

Катунь24