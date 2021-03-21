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Алтайский край

Катунь24: Плюсовые дневные температуры установятся в Алтайском крае

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Плюсовые дневные температуры установятся в Алтайском крае20 марта 2021, 10:07

 

В регион пришло долгожданное потепление.

По прогнозам синоптиков, 20 марта в крае преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах сильная гололедица. В последующие двое суток небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны метели. Температура ночью в субботу составит -8…-13, местами по востоку до -19 градусов, 21 и 22 марта 0…-7. Днем воздух прогреется до +2…+8 градусов, по югу до 15 градусов тепла. Ветер южных направлений, 2-11 метров в секунду, местами порывы до 14-20 метров в секунду.

В Барнауле 20 марта и ночью 21 марта преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем и в течение суток 22 марта возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью в субботу -11…-13 градусов, в последующие двое суток -2…-4 градуса. Днем столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов тепла. Ветер южных направлений, 2-11 метров в секунду, в воскресенье возможны порывы до 16 метров в секунду.

Катунь24

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