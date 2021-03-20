Катунь24: Подземный беспилотник тестируют на алтайском горнодобывающем предприятии

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Подземный беспилотник тестируют на алтайском горнодобывающем предприятии19 марта 2021, 13:43

АО «Сибирь-Полиметаллы» запустило в работу на Корбалихинском руднике беспилотную погрузочно-доставочную машину.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Наличие такого беспилотника позволяет оператору не находиться в очистном пространстве. Специалист при помощи пульта, оснащенного системой видеонаблюдения, управляет машиной, находясь на расстоянии до 100 метров от неё.

«Дистанционное управление направлено на создание безопасных условий труда при проведении подземных горных выработок и добыче полиметаллических руд в сложных горно-геологических условиях. В рамках проекта мы проводим обучение персонала», — рассказал начальник управления информационных систем и автоматизации акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы» Андрей Серков.

В ближайшее время на предприятии планируют продолжить оснащение погрузочно-доставочных машин системой дистанционного управления. На следующем этапе проекта по автоматизации производственных процессов оператор будет управлять горной техникой с удаленного рабочего места, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24