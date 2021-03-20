Катунь24: Путин: Любовь к Родине заложена в генах русского народа

Путин: Любовь к Родине заложена в генах русского народа19 марта 2021, 13:28

Вчера, 18 марта, президент России Владимир Путин выступил на стадионе «Лужники» в честь концерта, посвящённого семилетию воссоединения Крыма с Россией.

Фото: pixabay.com

Путин спросил собравшихся зрителей, любят ли они Россию. Стадион ответил: «Да!»

«Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», — обратился президент к зрителям.