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Катунь24: Путин: Любовь к Родине заложена в генах русского народа

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Путин: Любовь к Родине заложена в генах русского народа19 марта 2021, 13:28

Вчера, 18 марта, президент России Владимир Путин выступил на стадионе «Лужники» в честь концерта, посвящённого семилетию воссоединения Крыма с Россией.

Фото: pixabay.com

Путин спросил собравшихся зрителей, любят ли они Россию. Стадион ответил: «Да!»

«Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», — обратился президент к зрителям.

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