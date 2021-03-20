Катунь24: Пять новых детских садов откроется в Барнауле в 2021 году

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Пять новых детских садов откроется в Барнауле в 2021 году19 марта 2021, 12:16

Новые учреждения смогут принять более 1200 детей, из них около 30 % – места для детей до трех лет. Ещё 450 мест будут созданы в счет внутренних резервов.

Фото: pixabay.com

О завершении строительства новых детсадов рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк на отчете об итогах работы за 2020 год. Построены здания пяти детских садов по ул. Папанинцев, проезду Южному Власихинскому, 40, улицам Сергея Ускова, 29, Взлетной, 54, в с. Власиха.

Также глава городской администрации подчеркнул важность ремонта и строительства новых школ. За прошедший 2020 год были введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы по ул. Взлетной, 85 и ул. Шумакова, 78, также продолжается строительство пристройки к школе № 98 в с. Власиха и средней школы в микрорайоне Спутник. За счет модернизации школьных площадей дополнительно создано 929 мест.

По информации пресс-службы сайта Барнаула, в краевую инвестиционную программу на 2021 год уже включена разработка строительства семи школ на 4 875 мест. Кроме того, по обращению губернатора Алтайского края Виктора Томенко к председателю правительства России Михаилу Мишустину принято решение о поддержке строительства еще двух школ.

«Усилия по развитию сети образовательных учреждений приносят положительные результаты. Школы города на протяжении нескольких лет входят в число лучших образовательных организаций страны. Ежегодно растёт средний показатель единого государственного экзамена: в 2020 году семь выпускников получили высшие баллы сразу по двум предметам. 54 выпускника набрали сто баллов. Это на 67 % превышает результаты 2019 года», – отметил Вячеслав Франк.

Катунь24