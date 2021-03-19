Катунь24: Пешехода сбили в центре Барнаула

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Пешехода сбили в центре Барнаула18 марта 2021, 17:19

Сегодня, 18 марта, на проспекте Красноармейском в Барнауле сбили пешехода.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе около ТЦ «Первомайский» в 16:30. Пострадавшей является 38-летняя женщина. Прибывшие на место полицейские установили, что наезд на пешехода совершил водитель 1982 года рождения на автомобиле Nissan Teana. По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую увезли сотрудники скорой медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24