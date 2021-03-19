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Алтайский край

Катунь24: Пешехода сбили в центре Барнаула

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Пешехода сбили в центре Барнаула18 марта 2021, 17:19

Сегодня, 18 марта, на проспекте Красноармейском в Барнауле сбили пешехода.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе около ТЦ «Первомайский» в 16:30. Пострадавшей является 38-летняя женщина. Прибывшие на место полицейские установили, что наезд на пешехода совершил водитель 1982 года рождения на автомобиле Nissan Teana. По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую увезли сотрудники скорой медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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