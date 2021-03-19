Катунь24: Почти тысяча рубцовчан осталась без отопления

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Почти тысяча рубцовчан осталась без отопления18 марта 2021, 12:28

В городе произошел прорыв трубопровода.

Фото: pixabay.com

Из-за коммунальной аварии в Рубцовске отключили отопление по адресам: ул. Пролетарская, 414, 416, 418, школа № 13, медколледж, ул. Южная, 12, 16, ул. Осипенко, 226, 224, 222, 220, 218, 216, 283, 289, 291, 299, вся улица ул. Чехова.

Под отключением находятся:

3 многоквартирных дома, в которых проживают 826 человек, из них 310 детей.

30 домов частного сектора — 105 человек, из них 27 детей.

школа № 13, в которой учится 381 школьник и работают 37 сотрудников. Там занятия отменять не планируют, так как температура в классах выше нормы (23-25 градусов).

медколледж, в котором учатся 497 студентов и работают 58 сотрудников. Там занятия также отменять не планируют, поскольку температура в помещениях выше нормы.

Аварию устраняет бригада РТЭК. Ориентировочно работы завершат в 15:00, сообщили в администрации.

Катунь24