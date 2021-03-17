Катунь24: Потепление до +5 придёт в Алтайский край

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Потепление до +5 придёт в Алтайский край16 марта 2021, 18:17

Улучшение погоды в регионе ожидается в ближайшие дни.

Фото: pixabay.com

19 марта в Алтайском крае местами мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Столбики термометров покажут 0…-5 гр., по югу до +5 гр.

В Барнауле температура воздуха составит -1…-3 гр. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

18 марта в регионе на большей части территории снег, по югу мокрый снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха прогреется до 0…-5 гр.

В краевой столице снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -3…-5 гр.

Катунь24