Катунь24: Полицейские изъяли более 700 граммов марихуаны у жителя Камня-на-Оби

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Полицейские изъяли более 700 граммов марихуаны у жителя Камня-на-Оби15 марта 2021, 12:25

Ранее судимый житель Камня-на-Оби хранил в надворных постройках частного домовладения большое количество запрещённых веществ.

Фото: pixabay.com

Экспертиза установила, что вещество является марихуаной. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила более 700 граммов. Как пояснил подозреваемый, на берегу Обского водохранилища он нашёл дикорастущую коноплю и собрал верхушки растений для личного употребления.

В отношении 35-летнего мужчины расследуется уголовное дело, возбуждённое по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершённые без цели сбыта в крупном размере). Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, рассказали в Алтайском линейном управлении МВД России.

Катунь24