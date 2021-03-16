ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Полицейские изъяли более 700 граммов марихуаны у жителя Камня-на-Оби

Мар 16, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

Полицейские изъяли более 700 граммов марихуаны у жителя Камня-на-Оби15 марта 2021, 12:25

Ранее судимый житель Камня-на-Оби хранил в надворных постройках частного домовладения большое количество запрещённых веществ.

Фото: pixabay.com

Экспертиза установила, что вещество является марихуаной. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила более 700 граммов. Как пояснил подозреваемый, на берегу Обского водохранилища он нашёл дикорастущую коноплю и собрал верхушки растений для личного употребления.

В отношении 35-летнего мужчины расследуется уголовное дело, возбуждённое по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершённые без цели сбыта в крупном размере). Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, рассказали в Алтайском линейном управлении МВД России.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

Мар 16, 2021
Алтайский край

Горняк22: Въезжающим в Турцию туристам начнут присваивать цифровой код

Мар 16, 2021
Алтайский край

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

Мар 16, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

Мар 16, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае органы власти подключены к платформе «Госуслуги. Решаем вместе»

Мар 16, 2021
Общество

Горняк22: Число заболевших коронавирусом в России сравнялось с началом октября

Мар 16, 2021
Коронавирус

Горняк22: Начинающий терапевт: «Опыт в сельской больнице можно лопатой грести»

Мар 16, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar