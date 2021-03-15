Катунь24: Прощёное воскресенье: традиции последнего дня масленичной недели

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Прощёное воскресенье: традиции последнего дня масленичной недели14 марта 2021, 10:09

Прощеное воскресенье – последний день Масленицы. Многие старославянские праздники видоизменились в наше время. И этот день масленичной недели не исключение. Для нас сейчас это весёлый и радостный праздник. Но он имеет очень глубокий смысл. Поэтому раньше к этому дню относились очень серьёзно.

Воскресенье – «Проводы», «Прощеный день», «Прощеное воскресенье». Уже с утра начинались проводы Масленицы, сопровождавшиеся веселым карнавальным шествием, выступлениями скоморохов, народных оркестров. Однако потребление алкоголя было минимальным, и, хотя пища была скоромной, мяса не ели. В этот день просили прощения у живых и умерших, посещали кладбища, ходили в баню. Прощение нужно просить искренне, от чистого сердца, а отказать в прощении – большой грех. В последний день Масленицы новобрачные ездили по своим родным, одаривали тестя и тещу, сватов и дружек за свадебные подарки. Ездили также одаривать кума с кумой: считалось, что самый почетный подарок для кума – полотенце, для кумы – кусок мыла. В воскресенье сжигали чучело как символ зимы, которая закончилась. А пепел развеивали над полями – на богатый урожай.

Вечером между родными и близкими происходило прощение: дети кланялись в ноги своим родителям и просили прощение, после них приходили все близкие и родные. Все просят друг у друга прощение, освобождаясь от грехов перед Великим постом. Кланяются в ноги. А в ответ слышат знакомое: «Бог простит». Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. Уходит под звук капели. Весна вступает в свои права. Таким образом, люди освобождались от старых обид, накопленных за год, и встречали новый год с чистым сердцем и легкой душой.

Последний день Масленицы, «Прощеное воскресенье», – последний воскресный день в череде подготовок к Великому посту. Это тот день перед длительным постом, когда православные верующие могут потреблять в пищу скоромные продукты: молоко, сыр, сметану, творог, яйца, а также изготовленные из них блюда и кондитерские изделия. Особое место в гастрономическом изобилии прощеного дня Масленицы занимают блины – символ Солнца и масленичных дней. Такое удивительное соединение языческих обрядов с христианской верой – яркое проявление характерного для русской культуры двоеверия, и «Прощеное воскресенье» – тому подтверждение.

Катунь24