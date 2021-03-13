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Алтайский край

Катунь24: Проблемы сохранения исторической части Барнаула обсудят на круглом столе

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Проблемы сохранения исторической части Барнаула обсудят на круглом столе12 марта 2021, 13:05

Сегодня, 12 марта, в 14:00 комиссия по вопросам образования, науки и культуры проведёт заседание круглого стола по актуальным проблемам сохранения исторической части города Барнаула.

В рамках обсуждения будут рассмотрены следующие темы:

  • Историческая часть города как важный элемент в воспитании молодежи, вовлечение населения города в изучение его истории через современные формы контактов — соцсети, краеведческие экскурсии и т.д.;
  • Историческая часть города как важная часть экономики, одна из её возможных стратегий;
  • Активизации комплексной реновации исторического центра в свете предстоящего 300-летия Барнаула;
  • Барнаульский сереброплавильный завод как сердце города, его «Кремль», место, откуда начинался наш город;
  • Реновация исторической части города: особые регламенты для нового строительства, особые подходы для сохранения духа и атмосферы ее среды;
  • Туркластер: его развитие, экономика, взаимодействие с другими программами, такими как «Купеческий квартал».

Круглый стол будет проходить в конференц-зале Юридического института Алтайского государственного университета (г. Барнаул, пр. Социалистический, 68, ауд. 1а). Формат участия смешанный — очный и в режиме онлайн.

Подключиться к конференции можно будет через Zoom.

Идентификатор конференции: 958 2234 2038.

Код доступа: 065615.

Катунь24

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