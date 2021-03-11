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Алтайский край

Катунь24: Парень обокрал двух бийчанок в преддверии 8 Марта

Мар 11, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Парень обокрал двух бийчанок в преддверии 8 Марта10 марта 2021, 17:52

Сообщения о краже поступили в полицию от двух жительниц Бийска. Их истории оказались очень похожи.

Фото: pixabay.com

По словам потерпевших, к ним в гости приходил молодой человек. Они весело проводили время, распивали спиртное, а после ухода знакомого обнаруживали пропажу денег и ювелирных украшений. 

Так, у 54-летней жительницы наукограда исчезли четыре золотых кольца, браслет и кулон, а также деньги. Ущерб составил более 150 тысяч рублей. У другой потерпевшей — 33-летней бийчанки — из сумки пропали 4500 рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские установили личность злоумышленника. В совершении краж подозревается 25-летний ранее судимый молодой человек. В содеянном бийчанин сознался. Часть похищенного изъята. По фактам краж возбуждены и расследуются уголовные дела.

Катунь24

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