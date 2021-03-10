Катунь24: Подготовку к благоустройству территорий обсудили в Алтайском крае

Подготовку к благоустройству территорий обсудили в Алтайском крае09 марта 2021, 18:03

В конце прошлой недели прошло селекторное совещание под председательством министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева. В нём приняли участие руководители и специалисты всех 42 городов и районов, являющихся участниками программы по благоустройству дворов и общественных территорий национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

«Сейчас стоит особое внимание уделить срокам подготовки проектов, прохождения их государственной экспертизы и проведения конкурентных процедур. По всем объектам 2021 года подрядчики должны быть определены до апреля», — отметил министр.

Он также напомнил, что весной этого года у жителей Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Заринска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Славгорода и Алейска, наряду с жителями других субъектов Российской Федерации, будет возможность выбрать территории, которые благоустроят уже в 2022 году. Голосование пройдёт на федеральной онлайн-платформе в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года, а принять участие в нем смогут горожане, достигшие 14 лет.

Катунь24