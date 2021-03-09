Катунь24: Публикуем рекомендации диетологов о полезных для здоровья блинах

Публикуем рекомендации диетологов о полезных для здоровья блинах08 марта 2021, 19:44

«РИА Новости» опросили экспертов и узнали, какие изменения можно внести в рецептуру блинов, чтобы сделать их не только безопасными, но и полезными для здоровья.

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Ольга Перевалова считает, что традиционные блины из пшеничной муки подходят не всем, поэтому муку можно заменить на гречишную или кукурузную. В качестве подсластителя вместо сахара можно добавить сахорозаменитель.

Привычное подсолнечное масло лучше заменить на масло чиа или оливковое. Диетолог также предлагает рецепты с минимумом муки вообще: можно взять кабачок, репу, сладкую редьку или тыкву. Их можно слегка припустить, подварить или подержать на водяной бане, а затем натереть на тёрке.

«Тогда сама блинная масса будет состоять из растительной клетчатки, что снизит нагрузку на поджелудочную железу и не спровоцирует бешеный выброс гормона инсулина, который приводит к набору веса», — отметила Перевалова.

По мнению врача-эндокринолога Алексея Калинчева, людям с лишним весом на Масленицу блины стоит есть лишь в «символическом» количестве, а для их приготовления лучше использовать муку низших сортов. Молоко же можно заменить газированной водой.

Катунь24