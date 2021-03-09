Катунь24: Проживавшая в аварийном доме семья из Барнаула смогла получить новое жильё после вмешательства прокуратуры

Проживавшая в аварийном доме семья из Барнаула смогла получить новое жильё после вмешательства прокуратуры08 марта 2021, 14:13

Прокуратура Барнаула провела проверку по обращению местного жителя о нарушении жилищных прав.

Фото: pixabay.com

Семья с несовершеннолетним ребёнком проживала в доме, признанном в 2013 году аварийным и подлежащим сносу. В соответствии с распоряжением администрации Барнаула семью из аварийного жилья должны были переселить до 12 августа 2015 года. Несмотря на это, меры по предоставлению жилого помещения по договору социального найма администрацией не были приняты.

Как сообщает сайт Генпрокуратуры РФ, для восстановления нарушенных прав граждан прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на комитет жилищно-коммунального хозяйства и администрацию города обязанности предоставить благоустроенное жилье. Оно рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время семье предоставлена трёхкомнатная квартира площадью более 60 квадратных метров в Барнауле по договору социального найма.

Катунь24