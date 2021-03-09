Катунь24: Понедельник – встреча: началась масленичная неделя

Понедельник – встреча: началась масленичная неделя 08 марта 2021, 10:14

Масленица – один из самых любимых праздников жителей России. Корнями он уходит в язычество. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны. Конкретной даты празднования этого дня в календаре нет. В 2021 году сам праздник у нас выпадает на 14 марта. А масленичная неделя начинается сегодня, 8 марта.

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Каждый день Масленицы принято отмечать по-разному. Вся масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица.

На Узкую Масленицу приходятся первые три дня: понедельник, вторник и среда. Широкой Масленицей являются последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Сегодня понедельник – встреча

Начало Узкой Масленицы. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.

Катунь24