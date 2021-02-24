Катунь24: Почему защитников Отечества стали поздравлять 23 февраля?

Почему защитников Отечества стали поздравлять 23 февраля?23 февраля 2021, 17:43

Впервые дату 23 февраля отметили в 1919 году в честь годовщины создания Красной Армии. До распада Союза в этот день праздновали именно День Советской Армии и Военно-морского флота. Своё сегодняшнее название День защитника Отечества получил в 2006 году.

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28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совнарком издал Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии, создававшейся на смену старой армии, «которая служила орудием классового угнетения». Через год годовщину отметили 23 февраля, приурочив празднование к Дню красного подарка, который решили устроить, чтобы население жертвовало вещи для сражавшихся красноармейцев.

«Устройство Дня красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января», — писала газета «Правда».

Позже выбор дня 23 февраля для празднования годовщины Красной армии связывали как с ошибочной датой издания декрета, так и началом формирования армии и победой красноармейцев над немецкими захватчиками под Псковом и Нарвой.

После распада Советского Союза праздник переименовывали не один раз. 1995 году приняли закон «О днях воинской славы», в котором его назвали «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. — День защитников Отечества». В 2006 году закон скорректировали, и сейчас 23 февраля россияне отмечают День защитника Отечества.

По материалам Парламентской газеты.

Катунь24