Катунь24: Провизор рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств

Провизор рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств23 февраля 2021, 13:50

Провизор Ирина Булыгина в беседе с телеканалом «360» рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств.

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«За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований у нас целое море», — сказала она.

Но бренд нельзя сравнивать с дженериком, поскольку вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться, отметила специалист. По словам Булыгиной, эти вещества чаще всего разрабатываются и испытываются самими производителями.

«Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность, или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени», — цитирует специалиста РИА Новости.

При этом производители просто проверяют, что препарат поступил в кровь и через какое-то время вывелся из организма, отметила она. После чего считается, что лекарство действует, но никто не проводит исследование терапевтической эквивалентности оригинальному препарату.

Дженерики можно принимать, например, при головной боли, но при хронических заболеваниях лучше использовать оригинальные лекарства, советует врач. Аналоги могут привести к побочным эффектам.

Катунь24