Катунь24: Прохор Весновей: традиции и приметы на 23 февраля

Прохор Весновей: традиции и приметы на 23 февраля23 февраля 2021, 09:04

23 февраля Православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника, почитаемого в лике преподобных. Святой вёл аскетический образ жизни. Он не ел обычного хлеба, а собирал лебеду, которую собственноручно перетирал в муку, из неё делал хлеб. Он не употреблял овощей и не пил ничего, кроме простой воды.

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Во время жизни преподобного на Руси начался голод. Прохор делал ещё больше хлеба и раздавал его голодающим. Люди пытались самостоятельно делать хлеб из лебеды, но он получался у них горьким и несъедобным, в отличие от того, которым их угощал монах. Его хлеб был вкусным и сладким, будто в него добавили меда, но только в том случае, если его брали с благословения. Если же человек пытался украсть хлеб, то он становился чёрным и горьким, есть его было невозможно. Благодаря этому чуду монах и прославился.

В результате междоусобных войн в Киеве не стало карпатской соли. Видя страдания местных жителей, Прохор со всех келий собрал пепел и превратил его в соль, которую он раздавал людям. Чем больше святой её отдавал, тем больше её становилось. Торговцы, продававшие соль, пришли к князю Святополку и пожаловались ему на монаха, из-за которого торговля у них совсем не шла. Тогда князь решил выкрасть соль. Каково же было его удивление, когда открыв мешки, он увидел вместо соли пепел. Святополк три дня продержал его у себя, после чего высыпал. Тогда пепел опять превратился в соль. Князь, став свидетелем чуда, устыдился и отправился в Печерский монастырь. Он примирился с игуменом, а его вера укрепилась.

Умер Прохор в 1107 году. Князь лично отнес его тело в пещеру и положил в гроб.

Также 23 февраля почитается память священномученика Харлампия, который принял мученическую смерть в 202 году. В народе этот святой почитается как хранитель от внезапной смерти без покаяния. Ещё он является покровителем домашних животных и защитником урожая. Ему молятся об избавлении от голода и улучшении благосостояния.

В России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии отмечается День защитника Отечества.

Традиции и обычаи

В селах в этот день мужики собирались на сход, чтобы выслушать доклады старост и решить, оставить старых или избрать новых. Сельского старосту обычно выбирали на три года, но от занимаемой должности могли и досрочно отстранить, если он совершил серьёзный проступок, например, общественные деньги растратил на свои нужды. Каждый раз, когда в селе менялся староста, из сельских мужчин выбирались учетчики (ревизоры), следившие за правильностью его действий.

Кроме старосты на селе ежегодно выбирались растратчики, которые между поселянами распределяли подати и повинности, в зависимости от благосостояния каждой семьи. Ещё выбирался десятник, в чьи обязанности входило разносить повестки, собирать сход, вызывать крестьян для беседы к старосте и т.д. Должность эта была хлопотной и неблагодарной, поэтому желающих добровольно её занять не было. Тогда был принят закон, что должность десятника будут занимать все сельские мужики по очереди (каждые полгода десятник переизбирался). На практике же эту должность занимали в основном молодые люди, у которых не было денег, чтобы откупиться от неприятных обязанностей. Выбирали также сборщика податей, сельского писаря, сторожа для сельской лавки.

Приметы и поверья

Если 23 февраля начать лечить хроническое заболевание, то есть большой шанс избавиться от него навсегда. Если в этот день человек умер не своей смертью (например, утонул, неудачно упал или заблудился в лесу), то люди верили, что это проказничает нечистая сила. По народным поверьям, погибший человек совершил в своей жизни какой-то страшный грех, потому что праведника ни водяной, ни леший не могут тронуть. На Прохора старались не есть раков, рыбу и другие морепродукты. Считалось, что можно заболеть онкологическим заболеванием. Мужчинам в этот день лучше отказаться от физической работы, потому что ничего получаться не будет. Любимому нельзя дарить на 23 февраля носки и часы, в противном случае вы скоро расстанетесь. Дело, начатое в этот день, удачно завершится.

Приметы погоды

Считается, что с этого дня морозы начинают слабеть. Пришел Прохор – весна во двор заглянула. Сильные морозы в это время бывают обычно ночью. Ясный месяц на небе предвещает грозовые дожди. Морозная погода – к теплому марту. В народе говорили: «На Прохора зима злится, но весну чует».

Люди, родившиеся 23 февраля, всю жизнь будут бороться за правду и отстаивать свою точку зрения. В качестве талисмана им подходят яшма и турмалин.

По материалам сайта vsyamagik.ru

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