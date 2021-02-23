Катунь24: Продолжительность идеального секса назвали учёные

Продолжительность идеального секса назвали учёные22 февраля 2021, 18:08

Так, американские ученые выяснили, что для достижения удовольствия от полового акта не требуется много времени.

По словам специалистов, продолжительность секса у партнеров варьируется от 33 секунд до 44 минут. Половой акт длительностью от одной до двух минут можно назвать коротким, от 3 до 7 минут — нормальным и от 7 до 13 минут — идеальным. Секс, который продолжается до получаса, считается уже долгим, сообщили в NGS.ru.

Стоит отметить, что при этом сексологи подчёркивают, что норматива нет. В сексе, по мнению специалистов, не должно быть правил и догм, главное, чтобы процесс нравился обоим партнерам.

При этом ранее психологи высказались о том, что излишняя сексуальная активность грозит неприятными последствиями. Как считают ученые, могут появиться серьезные проблемы с общением, психикой, здоровьем и финансами.

Эксперты назвали несколько последствий чрезмерного увлечения сексом. У людей может возникнуть зависимость от самоудовлетворения, если человек останется без постоянного партнера.

Также сексолог Анна Амбарцумян порекомендовала, для того чтобы понять, будет ли человек изменять в отношениях, обратить внимание на его взгляд.

Катунь24