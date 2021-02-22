Катунь24: Полицейские нашли того, кто в Барнауле похищал крышки люков

Полицейские нашли того, кто в Барнауле похищал крышки люков21 февраля 2021, 15:31

Им оказался 33-летний барнаулец.

Фото: pixabay.com

С заявлением о краже крышек от канализационных люков в барнаульскую полицию обратился руководитель одной из компаний, занимающейся обслуживанием городских коммунальных сетей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жителя Барнаула 1987 года рождения. Полицейские установили, что ранее он уже был судим. Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что похищенные канализационные люки он сдал на металлолом.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, ранее в городской администрации сообщали о 12 случаях кражи крышек люков тепловых камер с начала февраля 2021 года. Крышки воровали по всему городу, в том числе на проспектах Ленина и Строителей, Павловском тракте, улицах Георгиева и Петра Сухова

«Отрытые люки крайне опасны, в них могут попасть люди и животные. А сдвинутый или отсутствующий люк на проезжей части может стать причиной ДТП. Хищения ради сомнительной выгоды ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. По фактам хищения люков сетевые компании обратились в полицию, в настоящее время идет разбирательство», — отмечают в городском комитете по энергоресурсам и газификации.

В случае обнаружения открытого люка или факта сдачи крышек в пункты приема металлолома, их продажи горожан просят сообщать об этом в call-центр «Росводоканал Барнаул» по телефону 50-01-01. На каждый вызов приезжает бригада предприятия. Если выяснится, что колодец не имеет отношения к водоканалу, то его все равно оградят или закроют, в обязательном порядке передав сведения в смежные организации.

Также по вопросу открытых люков можно позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу города по телефону 29-91-88.

Катунь24