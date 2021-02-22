Катунь24: Почти 200 кубов древесины незаконно пытались вывезти из Алтайского края

Почти 200 кубов древесины незаконно пытались вывезти из Алтайского края21 февраля 2021, 13:52

Сотрудники регионального Россельхознадзора пресекли 7 попыток вывоза лесоматериалов без надлежащих документов.

Фото: pixabay.com

Нарушения выявили с 3 по 17 февраля 2021 года на российско-казахстанском участке государственной границы РФ. В Казахстан пытались перевезти 199,7 м³ леса.

Граждане Казахстана и России на грузовых автомобилях вывозили экспортируемую продукцию без фитосанитарных сертификатов, удостоверяющие ее безопасность. Это является грубым нарушением.

Продукция задержана до проведения фитосанитарного контроля и оформления разрешительных документов. В отношении нарушителей возбуждено административное производство.

Катунь24