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Алтайский край

Катунь24: Почти 200 кубов древесины незаконно пытались вывезти из Алтайского края

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Почти 200 кубов древесины незаконно пытались вывезти из Алтайского края21 февраля 2021, 13:52

Сотрудники регионального Россельхознадзора пресекли 7 попыток вывоза лесоматериалов без надлежащих документов.

Фото: pixabay.com

Нарушения выявили с 3 по 17 февраля 2021 года на российско-казахстанском участке государственной границы РФ. В Казахстан пытались перевезти 199,7 м³ леса.

Граждане Казахстана и России на грузовых автомобилях вывозили экспортируемую продукцию без фитосанитарных сертификатов, удостоверяющие ее безопасность. Это является грубым нарушением.

Продукция задержана до проведения фитосанитарного контроля и оформления разрешительных документов. В отношении нарушителей возбуждено административное производство.

Катунь24

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