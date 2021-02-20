Катунь24: Попались на удочку мошенников: барнаульцев выселяют из собственного жилья

Попались на удочку мошенников: барнаульцев выселяют из собственного жилья19 февраля 2021, 21:19

Софья и Егор Мистер купили квартиру за 3,5 миллиона рублей. Но вскоре после этого в дверь постучала настоящая собственница жилья. Подробности в сюжете нашего корреспондента Софьи Житиной.

Embedded video for Попались на удочку мошенников: барнаульцев выселяют из собственного жилья

Барнаульцы Софья и Егор Мистер мечтали улучшить жилищные условия. Продали однокомнатную квартиру и с помощью родителей купили «евродвушку» за 3,5 миллиона рублей. Но радость от покупки оказалась недолгой: не успели получить из регцентра документы, как в дверь постучала реальная собственница жилья, которая, как выяснилось, никому его не продавала.

Хозяйка квартиры рассказала: сдавала жилье в аренду. Квартиранты подделали паспорт, а затем заявили в регцентре, что якобы утеряли документы на квартиру. Восстановили их и по поддельному же паспорту продали квартиру риэлтору. Он тут же перепродал квартиру Софье и Егору. Как такое могло произойти? В регцентре поясняют — не виноваты. Не заметили подделку.

Хозяйка квартиры подала на Софью и Егора в суд, посчитав, что они должны были заподозрить подвох. Полагает, что цена была значительно ниже рыночной, да и въезжали в уже обставленную квартиру с мебелью и даже посудой. И главное, времени с предыдущей сделки прошло совсем мало.

Суд первой инстанции постановил: квартиру вернуть реальной владелице. Пара намерена обжаловать решение. Шанс вернуть деньги есть: суд должен признать их добросовестными покупателями. Тогда можно рассчитывать на компенсацию из государственного бюджета.

Мошенники, продавшие барнаульской семье чужое жилье, как оказалось, успели совершить не менее трех подобных преступлений в других регионах России. Сейчас они задержаны. Ведется следствие.

Катунь24