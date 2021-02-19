Катунь24: Предприниматель из Алтайского края спасает обитателей озера от гибели • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Предприниматель из Алтайского края спасает обитателей озера от гибели18 февраля 2021, 18:17

С гибелью рыбы борются в Алтайском крае с помощью аэрации. Это искусственное насыщение воды кислородом с помощью специальных установок. Его недостаточно в зимний период из-за толстого слоя льда. Какие решения находят пользователи водоемов края, смотрите в следующем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Предприниматель из Алтайского края спасает обитателей озера от гибели

Это уникальная для Алтайского края установка работает без электричества и топлива. Она насыщает воду кислородом зимой, чтобы предотвратить замор – гибель рыбы и других обитателей. Предприниматель из Алейского района Иван Белоруков заказал ее у местного мастера за 20 тысяч рублей. Установил на озере Приятельское, где разводит раков. Аэратор устроен просто: ветер крутит лопасти, а они – трехметровый шнек, погруженный в воду. На его конце закреплены два вентилятора.

В феврале лед становится слишком толстым: солнечный свет не достает дна. Водоросли перестают вырабатывать кислород, который необходим водным обитателям. Особенно ракам, донным животным. Даже 20 % потери при заморе – большие убытки для предпринимателя. А иногда этот показатель может достигать и 80. В нашем регионе традиционно используются бензо- и электроаэраторы, но сейчас, по словам специалистов, это не актуально.

Всего в регионе 96 промысловых водоемов и 28 рыбоводных. Их пользователи совместно с Минприроды края круглый год ищут решения для предупреждения заморов, определяют последствия зимовки и уровень кислорода. На этой неделе ветровую установку должны привезти на озеро Большое Островное в Мамонтовском районе.

Катунь24